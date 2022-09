Jade Picon fala da relação com Grazi Massafera: ‘Baita referência’

A novela "Travessia" (Globo/TV Anhanguera) nem estreou e já está dando o que falar. Na trama de Glória Perez, as personagens Chiara e Débora são interpretadas por Jade Picon e Grazi Massafera. Apesar de as duas não contracenarem, já que a personagem de Grazi morre no início da trama, a química entre elas fora das telinhas está garantida.

Em recentes postagens nas redes sociais, Massafera se derreteu pela jovem. Jade revelou que a sua mãe na trama é uma inspiração para ela. “A Grazi para mim é uma baita referência como atriz, mulher, ser humano. Admiro muito e não é de hoje”, contou a gata.

A trajetória de Picon e Grazi vem tendo algumas coisas em comum. Ex-BBBs, as duas sofreram preconceito quando deram início à carreira de atriz e precisaram enfrentar críticas. Com a proximidade, Jade revela que tem Grazi como um ombro amigo.

“Eu estou muito feliz em ter ela comigo nessa minha nova fase. A gente conversa. Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa que eu preciso de ajuda, ela está lá para mim. É alguém que está próximo a mim”, ressalta a influenciadora.