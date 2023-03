Jade Picon fala sobre gravidez de Chiara e se pensa em ter filhos

Nas últimas semanas, Jade Picon embarcou de forma intensa na novela 'Travessia' (TV Globo), desde que sua personagem, Chiara, entrou em uma espiral de problemas.



A artista de 21 anos enumera o que tem em comum com a personagem: “Ela é muito prática e eu até me identifico nisto. No início, nem tanto, mas nesta nova fase. Quando ela encara um problema, pensa: ‘O que eu posso fazer pra resolver?’. E são essas dificuldades que formam quem você é. Quando o seu mundo cai é que você decide se vai levantar ou ficar no chão”, reflete.



Jade assume que ficou surpresa com a nova fase de Chiara, principalmente com a descoberta da gravidez. “Eu fiquei chocada... A gravidez veio acompanhada de uma grande virada, que foi o golpe que a Chiara levou do Ari (Chay Suede). Então, fiquei bem perplexa, mas é novela. Fiquei muito feliz porque vou interpretar alguém que está grávida”, diz a gata, que divide a carreira de atriz com a vida de influenciadora digital e empresária.



Na vida real, Jade não pretende tão cedo engravidar. “Olha, penso muito no meu presente. Acho que a ideia de ser mãe vai surgir na minha cabeça quando eu conhecer alguém que me desperte a vontade de gerar uma vida. Não tento colocar metas e sonhos muito à frente, porque sinto que isso limita meu presente”, explica.