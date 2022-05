Jade Picon quer se jogar na carreira de atriz

Após sua participação no Big Brother Brasil 22 (Globo), Jade Picon agora quer investir na carreira de atriz, que, segundo ela, sempre foi um sonho. “Eu falava lá dentro que tinha o sonho de ser atriz. Quero muito estudar e, quem sabe, me jogar nessa nova aventura”, contou a influenciadora digital.

A gata deve fazer parte do elenco da próxima novela das 21 horas, "Travessia", escrita por Glória Perez. O anúncio da participação de Jade no folhetim, porém, não foi muito bem recebido por algumas pessoas. O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, ameaçou processar a emissora caso a ex-BBB estrelasse a novela.

O hate, porém, faz parte da vida de Jade desde novinha. Nas redes desde os 11 anos e hoje com 20 milhões de seguidores, a empresária diz que aprendeu a lidar com as críticas: “Acho que tudo que eu tinha para sofrer com comentários e hate, eu sofri com 13 anos. Bem no início. Eu era insegura comigo mesma ... Foi muito difícil, eu chorava, eu respondia. Não sabia lidar mesmo. Mas eu amadureci, e hoje, acho que tudo tem a força que você permite que ela tenha”, concluiu.