Jade Picon relembra críticas e faz balanço de ‘Travessia’: ‘Desistir nunca foi opção’

Bastante criticada por se tornar atriz e não ter registro para a atuar, Jade Picon, de 21 anos, celebrou o fato de ter chegado ao fim as gravações em "Travessia" (TV Globo). Pelas redes sociais, ela fez um balanço de tudo e disse que se apaixonou pela profissão.

“Às vezes, olho e não sei se fui corajosa ou maluca. Agarrei a oportunidade e não deixei passar. Você pode não estar preparado e tem que ir com medo mesmo. Feliz por sentir que na reta final o fruto do meu empenho e esforço está transparecendo e dando resultado”, disse.

“Tive que ter empatia comigo que muita gente não teve. Tive resiliência. Você saber ler e tirar proveito das críticas é a melhor coisa”, emendou.

Segundo Jade, “desistir nunca foi uma opção”. “Se posso passar mensagem é que tem que se jogar. Claro que é sempre bom estar preparado, mas às vezes não estará. Agora é estudar”, finalizou a ex-BBB.

O último capítulo da trama de Glória Perez foi ao ar ontem e Picon aproveitou o primeiro dia de folga para curtir as praias do Rio de Janeiro. “Primeiro dia sem gravação resumido em muito descanso, mergulho e um sentimento inexplicável de gratidão e plenitude. Obrigada, obrigada”, escreveu ela no Instagram.