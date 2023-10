Jade Seba curte os últimos momentos da gravidez

A empresária e influenciadora digital Jade Seba, de 30 anos, acaba de entrar no nono mês de gestação e realizou um ensaio fotográfico, celebrando a reta final da gravidez. Casada com o ator Bruno Guedes, a gata espera mais um menino. Pais de Zion, de 4 anos, eles escolheram o nome Liam para o segundo bebê.

Ela conta que precisou adiar os planos de ter o segundo filho pouco tempo depois do primeiro por conta de complicações com a saúde – ela teve uma grave infecção quando o primogênito estava com apenas 2 meses.

“O Bruno queria que nosso segundo filho viesse na sequência do Zion, mas eu acabei ficando doente. Depois de me recuperar e retomar os trabalhos, veio a pandemia, e adiamos um pouco os planos. Dei muita importância para minha saúde mental, e os esportes foram aliados para isso”, conta.

Mesmo com os hormônios à flor da pele, Jade diz que se manteve calma durante toda a gestação:

“Sou uma grávida muito plena, e todos ao meu redor falam isso. Claro que o marido não concorda (risos)... Com a proximidade do nascimento, com certeza, a expectativa aumenta”, brinca.