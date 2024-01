Jaquelline Grohalski vai usar fantasias menores

Jaquelline Grohalski, de 29 anos, vem encarando uma rotina pra intensa para se preparar para desfilar em duas escolas de samba no carnaval. Em São Paulo, a influenciadora será musa da Barroca Zona Sul, do grupo especial, e da Vila Maria, que está no grupo de acesso.

“A preparação está bem corrida. Tenho poucos dias para me preparar. Estou tentado fazer academia no mínimo três vezes na semana e agora começo as aulas de samba. Terei muito trabalho pela frente”, detalha ela.

“Neste ano, as fantasias serão menores (risos). No ano anterior, fui muito coberta. Agora vou mostrar mais um pouco”, adianta Jaquelline.

“Comecei na Vila Maria, eles me acolheram e sempre me deram muito carinho. Amo minha comunidade e onde a Vila estiver, estarei. É muito amor envolvido”, explica a gata.

Atualmente, namorando o também influenciador Lucas Souza, Jaquelline ficou famosa ao participar da 18ª edição do "Big Brother Brasil" e da 15ª edição de "A Fazenda", na qual se consagrou campeã.