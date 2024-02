Jeniffer Dias brilha mais um ano como musa da Mangueira

A atriz Jeniffer Dias, de 32 anos, que integra o elenco da série Rensga Hits! (Globoplay), saiu pelo segundo ano consecutivo como musa da Mangueira. Ela revela que, o convite para permanecer na verde e rosa surgiu logo após o carnaval 2023.

“Desde então estava me preparando fisicamente, também com aulas de samba. Mesmo já sabendo sambar, acho importante aprimorar, ter parceria com as pessoas que dão aula. Fiz aulas com Alex Coutinho e Patrick Sampaio. Estou com nutricionista para acompanhar a alimentação, junto com exercícios físicos. Me preparando pesado desde o meio do ano passado”, disse ela, que desfilaria no início da madrugada desta terça-feira (13), no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A artista também se mostrou empolgada com o enredo da verde e rosa, que prestou homenagem a cantora e compositora Alcione. “Ela é uma mulher que canta sobre o amor, o empoderamento feminino. Tem uma parte do samba que a define maravilhosamente bem, que é ‘feito uma loba impor seus valores’, isso fala muito sobre ela, que inspira muitas mulheres e é trilha sonora de muitas histórias de amor”, elogia.