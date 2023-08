Jennifer Aniston revela tratamento de beleza inusitado

A atriz Jennifer Aniston, de 54 anos, revelou o uso de um produto inusitado em sua rotina de cuidados com a pele. A estrela disse que foi instruída por uma esteticista a usar esperma de salmão no rosto. Inicialmente, ela ficou chocada mas com o tempo se acostumou com o tratamento.

“Primeiro eu disse: ‘Você está falando sério? Onde eu vou encontrar esperma de salmão?”, relatou a artista de Friends. Apesar de realizar o tratamento, a artista confessou que não tem certeza sobre os resultados.

Para complementar a rotina de cuidados, a atriz faz aplicações de peptídeos com injeções semanais. Jennifer apontou o procedimento estético como o seu segredo de beleza contra o envelhecimento da pele.

Apesar da vaidade e de investir em tratamentos estéticos, Aniston revelou, recentemente, que não gosta de receber comentários sobre a sua idade.

“Isso me deixa louca. Não aguento. É um hábito da sociedade que tenhamos esses marcadores, como: ‘Bem, você está nessa fase, então, para a sua idade…’ Eu nem entendo o que isso significa. É algo disfarçado de elogio”, desabafou a loira.