Jessica Chastain revela que se cobrava muito no início da carreira

Aos 45 anos, Jessica Chastain, acumula no currículo um Oscar como melhor atriz por sua atuação, em Os Olhos de Tammy Faye, e um Globo de Ouro, de 2013, pelo seu papel como analista da CIA em A Hora Mais Escura. Fora dezenas de papéis em produções de sucesso, como Perdido em Marte, Interestelar, Cenas de um Casamento e muitos outros.

Ainda assim, a famosa, que começou a atuar aos 22 anos, revela que sofreu por muito tempo com a própria cobrança interna e do que ela nomeia como ‘síndrome do impostor’. “(Hoje) não sinto tanta necessidade de me provar”, diz. “Dez anos atrás, eu sofria de síndrome do impostor, que é algo que muitas mulheres sentem, sabe?E talvez agora eu sinta que não, estou em casa. Antes eu achava que não merecia elogios”, conta.

“Agora, sinto como se tivesse trabalhado arduamente e estabelecido uma posição para mim na indústria. As pessoas sabem que trabalho duro”, completa ela, que cresceu em uma família de classe trabalhadora no norte da Califórnia (EUA).