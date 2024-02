Joana Sanz desabafa após condenação de Daniel Alves

A modelo Joana Sanz, de 31 anos, postou um desabafo nas redes sociais após o marido, o ex-jogador Daniel Alves, ser condenado a quatro anos e meio pelo estupro de uma jovem em uma boate em 2021, na Espanha.

Joana recebeu críticas após aparecer nas redes sociais durante um trabalho fotográfico, no mesmo dia da condenação de Daniel. A modelo fez um desabafo no Instagram, ela disse que precisa trabalhar para pagar as contas e que muitos a estão chamando de frívola e garotinha.

“Por que estou trabalhando? Claro. Mas, se não trabalho, quem paga as contas? Estou escutando coisas piores, barbaridades que ouvi por aí”, falou.

A top, que tem 1,80 de altura, ainda disse que não compartilha toda a sua vida na internet e que mostra algo apenas quando quer. Em seu perfil oficial na rede social, ela ainda limitou os comentários.

“Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço isso. E, quando não quero, não tem porquê. Sei quem são meus amigos, quem convive comigo e está ao meu entorno, e eles me conhecem. Não vou me deixar guiar por manchetes mal-intencionadas.”