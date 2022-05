Juju fala sobre procedimentos estéticos no rosto

A apresentadora e modelo Juju Salimeni, de 35 anos, contou alguns de seus segredos para evitar as marcas de expressão no rosto após ser questionada por um seguidor. De acordo com ela, o botox e os preenchimentos são seus os aliados.

“Faço botox a cada quatro meses mais ou menos. Já coloquei preenchimento nos lábios e nas maçãs do rosto, mas eram produtos que duravam apenas alguns meses. Nunca fiz nada além disso”, afirmou a paulista.

No entanto, Salimeni fez questão de ressaltar que não possui cirurgias plásticas, além de ter explicado a periodicidade do uso do botox. “Faço desde os 20 e poucos anos, tenho muita ruga de expressão. Faço muita força no treino, muita careta, então tenho ruga desde novinha. Mas no meu caso, que eu tenho o metabolismo muito acelerado, o botox não dura tantos meses quanto deveria”, completou a loira.