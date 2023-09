Juju Salimeni diz estar enferrujada para o Carnaval

Juju Salimeni, de 36 anos, concedeu entrevista aos apresentadores Bárbara Saryne e Dieguinho Schueng no programa Central Splash. Rainha de bateria da escola de samba Barroca Zona Sul, ela falou sobre os preparativos que já iniciou para o Carnaval de 2024.



Juju confessou ter encontrado dificuldade para se adequar ao ritmo dos treinos. “Fiquei dois ou três anos longe do Carnaval, porque veio pandemia, teve toda aquela pausa... E, agora que voltei, senti muita diferença, principalmente no fôlego, que não é a mesma coisa.“



"Ela está tendo que suar a camisa para correr atrás do prejuízo. “O condicionamento não está igual. Já estou me preparando com treinos mais intensos, voltando a fazer mais exercícios aeróbios para aguentar, porque não é fácil.”



Segundo Juju, o desgaste físico no sambódromo é bem maior do que se pensa. “Muitas horas no salto, no samba, é como se fossem muitas horas fazendo uma corrida, ou uma bike... Exige muito fôlego, muito condicionamento, e eu estou bem enferrujada. Por isso, voltei a pegar mais firme nos treinos.”