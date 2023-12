Juju Salimeni revela odiar academia

Embora seja musa fitness, Juju Salimeni, de 37 anos, confessou odiar os treinos. O desabafo veio por meio do seu perfil no Instagram, após um internauta questionar o assunto.

“Depois de quanto tempo a gente começa a gostar de ir na academia? Ps: tô indo na força do ódio”, escreveu o seguidor de Juju.

Como resposta, a modelo disse se identificar. “Eu nunca gostei e, com o passar dos anos, fui deixando mais ainda de gostar. Na minha opinião, academia é algo que você vai por disciplina, não por prazer ou por divertimento. Quem que gosta de sofrer levantando peso? Eu odeio”, confessou a paulista.

A gata já está se preparando para o carnaval 2023. Para isso, reforçou a malhação e já está com o samba no pé em dia, mantendo ensaios e uma alimentação regrada. No próximo anos, Juju será rainha de bateria da Barroca Zona Sul.

Antes da Barroca, Juju entregou o cargo de rainha de bateria da Mancha Verde em 2018 e ocupou o posto por três anos seguidos na X-9 Paulistana, agremiação que desceu para o Grupo de Acesso em 2020. Na ocasião, ela lamentou o rebaixamento e se colocou à disposição da escola. Ambas agremiações de São Paulo. Em 2018, ela também desfilou pela Unidos da Tijuca, do Rio.