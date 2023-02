Juliana Nalú é escolhida musa de camarote no carnaval

A top model internacional Juliana Nalú promete ser um dos destaques do carnaval 2023. A gata foi anunciada como musa do camarote Allegria, um dos mais badalados da Sapucaí, no Rio.

A brasileira de 23 anos foi descoberta aos 14 anos e saiu do Complexo do Chapadão, comunidade do Rio de Janeiro, para estrelar importantes campanhas mundo afora. “Minha mãe sempre batalhou muito, nunca tive luxos durante minha infância e adolescência, mas tive o essencial pra me tornar quem sou hoje: muito amor e educação. Tenho muita gratidão por tudo que vivi e o que aprendi nesse caminho”, afirmou ela, que mora em Los Angeles (Estados Unidos).

A modelo apareceu em clipes de sucesso, como "Heat", do cantor Chris Brown. Como atriz, Juliana Nalú atuou na novela "Segundo Sol" (Rde Globo), fazendo par com Chay Suede no fim da trama.

Além do sucesso no universo da moda e da TV, Juliana também foi notícia em outubro do ano passado devido ao romance com o rapper norte-americano Kanye West, que chegou ao fim dois meses depois.