Juliana Paes quase virou comida de jacaré

Aos 42 anos, Juliana Paes, que será a intérprete de Maria Marruá no remake da novela "Pantanal", que estreia na Globo dia 28 de março deste ano, contou os perrengues que passou durante as gravações da trama.

“Tive uma cena para gravar no rio e estava boiando na água, com isso, meus ouvidos estavam submersos e não escutava nada. Só ouvia a movimentação da água. De repente, percebi uma movimentação da equipe”, começou a atriz.

“Tinha gente correndo e gesticulando. Quando me dei conta, eles estavam assustados porque um jacaré estava se aproximando. Acho que esse foi meu maior perrengue. Quase levei uma mordidinha de jacaré. Estar no Pantanal é ter muita história para contar, de situações inusitadas e perrengues”, finalizou Juliana.

Recentemente, a artista carioca fez um post na rede social para revelar que não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo.