Juliana Paes revela angústia por viver vítima de estupro

Juliana Paes, de 45 anos, revelou ter ficado extremamente emocionada com as gravações de "Pedaço de Mim", nova série brasileira da Netflix. Na trama, a atriz carioca vive Liana, uma mulher vítima de violência sexual. Ela confessou que a trama a colocou em uma situação de angústia e que o papel é um dos mais desafiadores de sua carreira.

“Eu chegava em casa após algumas gravações com um buraco dentro de mim. As dores de Liana são tão fortes, tão latentes e tão atuais, que ‘Pedaço de Mim’ tirou um pedaço de mim também”, declarou Paes.

“Acho que eu nunca vivi uma personagem que tenha me colocado num lugar de tanta angústia”, acrescentou.

Ju interpreta uma terapeuta ocupacional, que enfrenta situações dolorosas, como a descoberta da infidelidade do marido Tomás (Vladimir Brichta) e uma gravidez fruto de um estupro. A gestação ainda traz mais uma surpresa: ocorre um fenômeno extremamente raro chamado superfecundação heteroparental. No caso dela, grávida de gêmeos, um dos bebês é filho do marido, e o outro, do violentador. A série com cara de novela vem batendo recordes e está entre as mais vistas de língua não-inglesa no streaming.