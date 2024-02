Juliana Souza investe alto nas fantasias para o carnaval 2024

Nascida e criada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, Juliana Souza, de 36 anos, conta que o carnaval entrou em sua vida quando ainda estava no o ventre da mãe, que junto com o pai, o compositor Marcio André, a levava para a quadra nos eventos de samba da cidade.

“A União da Ilha sempre foi a extensão da minha casa. Eu brincava de pique na quadra com os meus irmãos enquanto o meu pai trabalhava. Lembro que meus pais juntavam as cadeiras para eu dormir em dias de disputa”, revela a empresária.

Desde então, Juliana Souza nunca mais deixou a agremiação e está há sete anos no posto de rainha de bateria: “Quando o assunto é União da Ilha não tem tempo ruim, a gente até já empurrou carro”, relembra.

Depois de tantos anos de fidelidade, a convite da presidência da Vila Isabel, Juliana decidiu abrilhantar também o time de musas da Escola de Noel. Em dose dupla também são as despesas.

“Dava para comprar dois carros importados. Mas eu não posso chegar em uma agremiação belíssima e na outra mais ou menos. Seria uma falta de respeito”, declara a musa, sem revelar os valores exatos dos looks.