Juliette celebra um ano da vitória no ‘BBB-21’

A advogada e cantora Juliette Freire, de 32 anos, mostrou em suas redes sociais como é grata por todas as mudanças que passou em sua vida, desde a saída do "BBB-21" (Globo). Nesta quarta-feira (4), completou um ano que ela venceu a edição.

“Um ano... parece que faz muito tempo, mas a minha ficha ainda está caindo. Eu saí de um conto de fadas e entrei em um furacão. Tudo novo, desafios e muita felicidade. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo... Obrigada a vocês, por todo amor e carinho desde o primeiro dia”, escreveu ela em seu Twitter.

Juliette agora segue carreira de cantora e faz sua primeira turnê musical pelo Brasil. No Instagram, a campeã do "BBB-21" já acumula mais de 33 milhões de seguidores, e é a ex-BBB mais seguida de todas as edições do programa.

“Estou me organizando para trabalhar. Um ano que eu saí de um conto de fadas e entrei em outro, em um furacão”, disse ela sobre a data no Instagram. “Ainda não caiu a ficha de verdade, cada dia cai um pouquinho”, completou ela.