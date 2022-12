Juliette diz não ter medo e voltaria ao ‘BBB’, desta vez no ‘Camarote’

Antes de se tornar campeã do "Big Brother Brasil 2021" (TV Globo), Juliette foi julgada e perseguida dentro do confinamento, mas acabou conquistando a simpatia do público. Atualmente, aos 33 anos, a paraibana vive um dos melhores momentos da sua vida, vem despontando como cantora e guarda com carinho as memórias do reality.

“Sabe uma montanha-russa, em que você sabe que vai se lascar de medo, pode vomitar, mas quer ir? O “Big Brother” é assim...”, brinca.

Antes maquiadora e advogada e agora milionária, Juliette vem acompanhando as notícias e especulações sobre os futuros participantes da 23ª edição do programa, que tem início em janeiro.

Questionada se toparia voltar à casa mais vigiada do Brasil, assim como fizeram Anamara e Marcelo Dourado, a gata responde sem titubear:

“Sei que seria pesado, porque já conquistei muita coisa positiva, e a tendência agora seria encontrar o outro lado da moeda. Mas eu teria coragem. Viver isso de novo seria massa. É um experimento psicológico ao vivo. Eu sairia de lá doida de pedra, mas não tenho medo, não”.