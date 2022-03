Juliette fala sobre sua primeira turnê como cantora

Aos 32 anos, Juliette, anunciou as primeiras datas de sua turnê pelo Brasil. O projeto da paraibana se chama "Caminho". “Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo”, explicou Juliette.

A turnê começa no final deste mês e passará pelo Rio de Janeiro, João Pessoa, Vitória e São Paulo.A advogada e maquiadora falou sobre as expectativas. “Estou muito nervosa, ansiosa, meu coração parece que vai pular pela boca. Não sei como vou controlar essa emoção. É o seguinte: cada cidade foi muito difícil, até agora a gente estava nessa situação de divulgar ou não as datas, estados. Por exemplo, Recife está a confirmar. Algumas outras cidades também estão em negociação. Não depende só de mim”, disse a campeã do "BBB -21", que finalizou: “O que eu consegui divulgar foram esses primeiros shows em cidades que eu tenho um carinho enorme.”