Juliette revela que está doente e precisa de repouso

A cantora e ex-BBB Juliette Freire contou aos seus mais de 30 milhões de seguidores no Instagram que anda abalada física e emocionalmente, não está 100% de saúde e vai ficar “quietinha”, seguindo recomendações médicas. Em vídeo, ela também lamentou a morte inesperada da avó, na última quinta-feira (23), o que, segundo a cantora, pode ter contribuído para a sua fragilidade neste momento.

“Vovó infartou, ela não tinha problema nenhum de saúde. Ela treinava todos os dias, dançava, nadava... Enfim, muito saudável (...) A ‘veinha’ era dura, era forte, e é isso que a gente vai levar”, contou. Sobre seu estado, Juliette narrou o que vinha sentido nos últimos dias. “Estava com um cansaço fora do normal. Descansei um dia, muito enjoada, tonta, pressão baixando... No outro dia aconteceu o negócio de vovó e eu passei muito mal, pensei que era emocional. Mas não parei de passar mal e a viagem foi horrível”.

Ela continuou: “Estou com uma virose, muito desidratada... Então vou ficar mais quietinha esses dias, de repouso, mas está tudo bem. A imunidade baixou e o emocional também”.