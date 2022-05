Juma Marruá ajudou Cristiana Oliveira na vida

Aos 58 anos, Cristiana Oliveira abriu o coração sobre o impacto de Juma Marruá, sua famosa personagem da primeira versão de Pantanal, ao podcast Papagaio Falante. A atriz contou sobre como recebeu a notícia de que interpretaria a personagem. “Eu morava em um prédio, que ficava de frente para uma pedra e fazia eco. Eu comecei a gritar: ‘Eu vou fazer a Juma!’. Alguém gritou lá debaixo: ‘Que porra é Juma? Cala a boca, você está incomodando!’”

Cristiana também falou sobre os perrengues de gravar pelada dentro da água: “Peladassa.. Isso não me importava. Por isso a Juma era tão mágica, porque eu não ficava preocupada. Eu estava tão integrada com a personagem que ficar nua era natural. E eu tinha problemas de autoestima naquela época! Em me exibir. Eu tinha um histórico de ter sido gorda. No Pantanal, eu não estava nem aí. Era um corpo natural, os peitinhos até caídos, porque eu tinha dado de mamar.”

A carioca ainda revelou, que na época das gravações não teve medo da natureza. “Não fui tão nova, tinha 26, mas cara de 15. Não tiveram perigos que eu passei. Eu era destemida. Não tinha medo.”

Cristiana viveu Juma na versão de 1990 da novela criada por Benedito Ruy Barbosa e transmitida originalmente pela Rede Manchete. Atualmente, a atriz Alanis Guillen é quem dá vida à icônica personagem na versão transmitida pela TV Globo.