Kéfera denuncia fake news e desmente piada machista

A atriz Kéfera, de 29 anos, denunciou uma nova fake news que tem circulado por grupos de WhatsApp de um post com a imagem dela e uma piada machista. “Esse print é mentiroso, não existe, é fake”, alertou a artista em seu Instagram.

A postagem, como se fosse uma mensagem escrita por ela, afirma que ela teria pego um carro de aplicativo com uma motorista mulher e que estaria em paz por não ser assediada. Na sequência, aparece a frase: “Só acordei quando ela bateu o carro”.

“Não é novidade que ainda exista pessoas tentando me prejudicar, mas entendo como é difícil reconhecer uma mulher bem-sucedida”, desabafou Kéfera sobre a montagem. “Piadinha zoando mulheres, coisa que vocês bem sabem que eu jamais faria”, explicou a humorista curitibana.

Kéfera ficou conhecida ao postar vídeos no YouTube, através do seu canal "5inco Minutos", sendo um dos primeiros canais do Brasil a atingir a marca de 1 milhão de inscritos.