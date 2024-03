Kéfera desabafa sobre exposição da sua vida na internet

Kéfera, de 31 anos, desabafou sobre ter virado “refém” da fama ao ter que expor tudo em suas redes sociais. A atriz contou que precisou aprender a ter o direito à privacidade.

A atriz e youtuber contou que fez muita análise, terapia e as pazes com ela por essas questões que tinha. “Acabei voltando, me sentindo confortável de novo para estar na internet. (...) Como comecei muito jovem, acabei me acostumando a expor tudo, mostrar muito, e graças a terapia, entendi que sou um ser humano que tem direito à privacidade”, disse ela, em entrevista ao podcast Véio Pod Tudo.

“Eu escolho o que quero mostrar. O que reparo agora são as pessoas dizendo: ‘Nossa, você só posta sobre academia’. Porque é o que quero mostrar e estou ciente. Eu uso a plataforma e não a plataforma me usa”, afirmou.

Kéfera comentou que antes acontecia de forma contrária, que as redes sociais tinham domínio sobre ela. “Antes, me sentia meio refém, tinha que mostrar com quem estava, com quem viajei... Tenho que fazer o que vai me deixar feliz e confortável”.

Ainda de acordo com ela, expor a rotina de treinos e os alimentos é uma forma de incentivo para uma vida saudável.