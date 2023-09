Kéfera explica motivo de expor lipoaspiração

Atriz e influenciadora digital Kéfera Buchmann fez uma lipoaspiração em junho e fez questão de contar para os seus seguidores das redes sociais. Em entrevista ao Gshow, ela explicou o motivo de falar abertamente sobre o procedimento estético.



“Fiz questão de falar porque, imagina, eu apareço diferente esteticamente e falo que foi com alimentação regrada e exercício físico? Acho que meu papel como mulher e influenciadora também é compartilhar isso para que outras mulheres vejam e entendam que teve uma cirurgia estética ali também”, justificou.



Kéfera ainda falou que a decisão de falar a verdade também foi para evitar comparações entre ela e as seguidoras. “Acho importante para evitar comparação, e pensar: ‘Poxa, também malho e não chego nesse resultado’. Tem muitas pessoas do meio [artístico] que acabam fazendo intervenção cirúrgica, que tem algum procedimento, não fala, e acaba gerando uma frustração em quem vê de fora. “Acho melhor ser transparente e contar”, disse.