Kéfera rebate acusações de incentivar compulsão alimentar

A atriz, youtuber e influenciadora digital Kéfera Buchman, de 30 anos, negou que incentive a compulsão alimentar após compartilhar com os seguidores uma receita que faz para conseguir comer “doce” sem sair da dieta. Ela tinha mostrado como a mistura de pepino com gelatina em pó zero açúcar tem, de acordo com a famosa, “zero caloria, superdoce e enche a barriga”.

A artista explicou que o “doce” diferente é uma das formas que encontrou para lidar com a compulsão alimentar, um distúrbio caracterizado pelo consumo de grandes quantidades de alimentos mesmo sem ter fome. A declaração viralizou nas redes sociais e causou burburinho. Alguns a acusaram de incentivar a compulsão com a receita.

“Não estava com nenhuma saudade disso, pegam um trecho do que eu falo e vira um bafafá”, desabafou ela em vídeo.

“Postei uma parada que eu gosto de comer, vim numa semana falando sobre compulsão alimentar, a importância de ir atrás de um profissional e uma galera que não acompanha vem causar”, frisou ela.

Kéfera disse que sempre afirmou que as pessoas devem procurar acompanhamento profissional. “Quem ficou engatilhado com a história de pepino e gelatina porque achou isso um incentivo... Não sei nem como explicar, não é incentivando a compulsão... Nunca passei dica de dieta ou de treino para vocês”, acrescentou ela.