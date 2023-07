Kênia Bárbara comenta morte de Lucília, em ‘Amor Perfeito’

Aos 33 anos, atriz Kênia Bárbara se despede de 'Amor Perfeito'. Sua personagem, Lucília, infelizmente, é assassinada por Gilda (Mariana Ximenes). Mas a artista, que pela primeira vez integrou o elenco fixo de uma novela, só carrega coisas boas da anti-heroína e diz estar realizando um sonho.

“São anos lutando para conquistar esse espaço. Comecei a fazer teatro aos 8 anos e nunca mais parei... Saio satisfeita e orgulhosa”, afirma a mineira.



“Eu tenho lido nas redes sociais que as pessoas admiram muito a determinação dela, o foco. A vontade de fazer justiça pela memória do tio... A sua inteligência, estratégia e a dedicação que tem à família, pois a memória do tio é o que a move. E, de alguma forma, ela acredita que fazendo justiça”, explica.

No ar também em 'Os outros', do Globoplay, a atriz vive uma ótima fase profissional, mas conta que já cogitou desistir. Antes de se estabilizar, Kênia, que também é formada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e teve vários outros empregos.

“Fui animadora de festas, cantando músicas infantis, além de vendedora de roupas numa loja. Também trabalhei num restaurante”, recorda ela.