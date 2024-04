Karol Conká dará palestra em Harvard sobre música e formação de identidade

A rapper Karol Conká, de 38 anos, foi uma das escolhidas para dar uma palestra na Brazil Conference 2024, que acontecerá no próximo fim de semana, nos dias 6 e 7 de abril, em Harvard (EUA).Ela falará, no primeiro dia, sobre como a música pode desempenhar um papel fundamental na formação de identidades e na inspiração de sonhos.

A Brazil Conference é o principal evento realizado pela comunidade brasileira fora do País e é organizado por estudantes, pesquisadores e professores brasileiros. Além de Conká, KondZilla, Ivete Sangalo, Jorge Aragão e Xamã também marcarão presença no evento. O público pode acompanhar as palestras por meio do canal oficial da Brazil Conference no YouTube.

Natural de Curitiba, no Paraná, a artista ficou conhecida por músicas como "É Poder", "Tombei" e "MAMACITA". Ela participou do "Big Brother Brasil 2021" e saiu com uma das maiores rejeições da história do reality. Ainda assim, em recente entrevista à Preta Gil, Conká revelou que toparia participar do BBB novamente.

“Voltaria! A casa é louca, mas eu sou mais que a casa”, brincou ela. “Você pode passar anos estudando o BBB, vai entrar e vai dar uma tombadinha, porque a casa, as energias e as pessoas te deixam meio, né…”, acrescentou.