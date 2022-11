Karol diz que Militão não a deixava trabalhar e não ajudava financeiramente

A influenciadora digital Karoline Lima, ex-esposa do jogador de futebol Éder Militão, disse que precisou parar de trabalhar devido ao relacionamento com o atleta, que se “incomodava” com sua profissão. Entretanto, segundo ela, o futebolista não queria ajudá-la financeiramente.

A revelação foi feita no podcast "PodCats". “O trabalho é uma coisa que eu amo. Eu nunca dependi de ninguém”, iniciou. Ela começou a perceber que havia algo de errado “quando ser eu, ganhar o meu dinheiro, os meus sonhos, os meus objetivos, tinham que ficar em segundo, terceiro, quarto plano, porque o primeiro tinha que ser os deles...”, disse.

Karoline contou que quando mudou para a Europa para morar ao lado de Éder Militão, ela foi estereotipada e passaram a ditar a forma como devia se vestir. Para “voltar” a ser quem era, a influenciadora precisou que sua amiga Priscila e alguns familiares fossem para a Europa. Devido ao fato de não trabalhar, ela não tinha condições de custear a viagem e os gastos, e pediu a ajuda de Militão, que teria se recusado.

“Eu falei: ‘ué, a conta não fecha’. Não quer que eu trabalhe, não quer que eu tenha meu dinheiro e quer que eu pague tudo! Mas paguei, dei um jeito, e minha amiga foi (a primeira a ir) para lá. Ela me ajudava, me dava conselho... E foi ali que eu percebi: ‘caraca, aquilo ali estava tóxico demais, não podia mais ser eu e precisava voltar”, completou Karol, que é mãe de Ceci, fruto do relacionamento com o jogador.