Karoline Lima desabafa após vídeo de filha levando bronca

A influenciadora digital Karoline Lima, de 28 anos, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o jogador Éder Militão e a affair Tainá Castro, que é ex-mulher de seu atual namorado, Léo Pereira. A confusão começou quando Maju Militão, irmã do atleta, gravou em live o momento em que Cecília, filha da loira e Éder, é repreendida.

O registro deu o que falar, e internautas apontaram que a dona da voz rude com a criança, de quase 2 anos de idade, seria Tainá.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, Karoline desabafou sobre a situação, inclusive falou sobre uma conversa com o pai de Cecília e educação respeitosa. A modelo também apontou a necessidade de que as crianças tenham uma convivência harmoniosa, já que terão contato quase constante.

Karoline Lima afirmou ainda que não vai permitir que ninguém trate sua filha mal, mas ressaltou que na ocasião Cecilia estava na responsabilidade de Militão.

“O primeiro ponto é que eu sempre permiti que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independente de onde ele estivesse”, iniciou.

“Quem tem que se responsabilizar, prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. A sensação que fico é de angústia, impotência, em alerta. Porque é uma situação complicada e delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica”, completou. Ela ainda reforçou, que o vídeo foi muito curto e pode ter sido só um recorte da realidade.