Kate Moss tenta evitar que outras modelos sejam vítimas de assédio

Aos 48 anos, a ex-modelo britânica Kate Moss, revelou em entrevista à rádio BBC que sofreu assédio sexual quando ainda era adolescente e dava seus primeiros passos na carreira. Ela contou que tudo aconteceu durante uma sessão de fotos para um catálogo de sutiãs. “Eu tinha apenas 15 anos, provavelmente, e ele disse: ‘Tire sua blusa’. Daí eu tirei. E eu era muito tímida em relação ao meu corpo”, contou a britânica. “Então ele disse: ‘Tire seu sutiã’. Eu senti que tinha alguma coisa errada e fugi. Foi horrível.”

Moss assinou seu primeiro contrato aos 14 anos, em 1988. Anos depois, viveu outra situação que ela classificou como “desagradável” ao posar seminua para a Calvin Klein, junto ao ator Mark Wahlberg. A ex-modelo contou que estava se sentindo “extremamente vulnerável” e com medo. A loira revelou que achou o ator muito machista, inclusive, precisou tomar um calmante para terminar o trabalho.

Atualmente, dona de sua própria agência, ela diz que em sua empresa as modelos contam com todo o seu apoio para denunciar e recusar propostas. Entre as agenciadas está Lila, 19, sua filha. “Eu cuido das minhas modelos. Eu me certifico de que elas estejam com seus agentes nas filmagens para que haja alguém lá para dizer: ‘Não acho que isso seja apropriado’”, contou Moss.