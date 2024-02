Katy Perry prepara novas músicas e anuncia saída do programa ‘American Idol’

A vinda de Katy Perry, de 39 anos, ao Brasil, para se apresentar no Rock in Rio em setembro deste ano, animou os fãs brasileiros da cantora e, mais ainda, ela própria. A artista estadunidense afirmou que, além do festival de música esse ano, ela planeja seguir novos passos na carreira e lançar novas músicas.

Por conta disso, ela também vai deixar de ser uma das juradas do programa American Idol, para o qual se juntou ao time de jurados em 2018.

“Em setembro vou ir para esse grande festival do Brasil, é muito empolgante. E é o último Idol, amo muito, mas sinto que preciso sair pelo mundo e sentir a energia, dançar com a minha própria batida”, revelou.

A cantora e compositora, dona do sucesso California Gurls, ainda afirmou que tem muitas coisas planejadas para 2024 e quer criar novas produções.

“Será um ano muito emocionante para todas as garotas popstar”, disse, mantendo o suspenso no ar. O último álbum dela foi "Smile", lançado em 2020.