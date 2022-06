Kerolyn Soares está entre as melhores do mundo da moda

Nascida em Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, Kerolyn Soares não sabia o que fazer da vida até os 21 anos. Tinha ensino médio completo e cursava Administração quando esbarrou em um olheiro de agência num shopping. Ele disse que a jovem tinha perfil para ser modelo.

“Eu era muito tímida, menina da roça mesmo, não sabia nem me comportar perto de outras garotas”, diz. Mas, o jogo logo virou. Ela se mudou para São Paulo e, com contrato assinado, foi mandada para o casting internacional. Kerolyn estreou em Milão, em um desfile da marca Prada. Depois, trabalhou para a grife Saint Laurent em Paris, além de cruzar as passarelas para Chanel e Stella McCartney.

Em julho, junto a Kim Kardashian, ela será destaque do desfile de alta-costura da Balenciaga, em Paris. “Estamos tirando as últimas medidas. É como se fosse a minha primeira temporada. Nervosismo e ansiedade definem”, revela a jovem, que recentemente foi listada entre as 50 maiores modelos do mundo.