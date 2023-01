Key Alves incentiva uso de plataforma adulta e diz que fatura muito

Confinada no BBB-23 (Globo), Key Alves, de 23 anos surpreendeu os colegas do reality ao incentivar o uso da plataforma OnlyFans, rede social de conteúdo adulto por assinatura.

Em uma conversa com alguns participantes do reality, como Gabriel e Gustavo, ela os incentiva a abrirem uma conta na plataforma. A jogadora de vôlei mais seguida do mundo (com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram), afirmou que recebe cerca de R$ 150 mil pelo conteúdo gerado. Ela e a irmã gêmea, Keyt Alves, publicam fotos sensuais no site adulto.

“Hoje, a minha maior renda é OnlyFans. Foi onde eu consegui comprar o meu primeiro carro, ajudar a minha família. Estou fazendo tudo com o que eu ganho lá”, assumiu Key Alves.

A gata, que joga como líbero no vôlei, surpreendeu ao revelar qual é o tipo de foto que mais pedem. “Os pés”, confessou. “Juro por Deus”, enfatizou. Segundo a atleta, um fã já chegou a pagar R$ 10 mil para ver os pés dela.