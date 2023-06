Key Alves se revolta com polêmicas envolvendo seu nome

O Big Brother Brasil 23 já terminou há algum tempo, mas Key Alves continua sendo alvo de polêmicas frequentes, sobretudo nas redes sociais. Segundo a jogadora de vôlei, seu nome tem sido o mais falado durante e depois do reality da Globo/TV Anhanguera. “O porquê eu não sei até hoje”, disse.

Na última semana, por exemplo, a ex-sister, de 23 anos, teve de ir às redes sociais para se pronunciar após ter sido alvo de polêmicas no São João da Thay. Ela foi eleita por Lucas Pasin, colunista do UOL, como a mais chata do evento. No pronunciamento, ela se mostrou revoltada com os boatos de que teria dado “ataques de estrelismo” na ocasião.

Key revelou que pretende se pronunciar em todos os casos envolvendo seu nome quando for mentira. “Estrelismo, falta de educação, falta de humildade? Desculpa, mas vocês têm que ter muita prova para falar isso”, desabafou. Key disse que “não vai aceitar” o que estão fazendo com ela. “Eu sempre vou vir aqui mostrar quem sou eu e a verdade”, disse. Ela ainda reforçou que foi acompanhada pelo Brasil durante o reality da Globo, e que “todo mundo viu o tanto que ela tem humildade”.