Key Alves vai passar por cirurgia para voltar às quadras

Key Alves, de 24 anos, voltou a investir na carreira de jogadora de vôlei. A ex-participante do Big Brother Brasil 23, que interrompeu a profissão por um tempo após sucesso no programa, decidiu voltar a fazer o que mais ama e promete se dedicar muito.

“Vou para os Estados Unidos jogar, por isso que dei a louca e comecei a viajar muito. Vou operar agora dia 19 aqui em São Paulo e vou ficar nove meses fazendo fisioterapia. Sem contar muleta e toda a recuperação”, disse.

“Eu não precisaria se eu quisesse ter uma vida normal, se não fosse mais atleta. Mas como optei por voltar a jogar, por escolha minha, os médicos não liberam de jeito nenhum se não tiver a operação. Esse ano vocês vão ver a Key atleta, focada, treinando”, explica ela sobre a cirurgia.

Recentemente, a gata assinou o contrato de um ano com a "Playboy". Para os admiradores da artista, os conteúdos podem ser conferidos tanto na revista on-line, quanto no site oficial da plataforma, onde Key terá interações com assinantes do mundo todo. “Representar a Playboy está sendo um sonho, eu sempre quis ser uma coelhinha!”, comemorou ela.