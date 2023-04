Key Alves vai reencontrar Gustavo na final do ‘BBB-23’

O BBB-23 ainda estava no terceiro dia quando Key Alves e Gustavo protagonizaram o primeiro beijo da temporada. O então casal havia entrado como dupla e se consolidou já na primeira festa. A relação, entretanto, chegou ao fim no início de abril por decisão do fazendeiro.

Nesta terça-feira (25), o ex-casal vai se reencontrar na final do reality. ”Conversar eu acredito que vai acontecer, por respeito. Eu respeito muito ele, acredito que ele também me respeita... Na final do BBB já vai ter dado pelo menos 20 dias de término, então acho que já dá pelo menos pra conseguir olhar no olho um do outro. Não consigo falar o que pode acontecer, não sei como vai ser a minha emoção, como vai ser a dele. Mas eu vou respeitar ele e tratar com muito carinho, como eu sempre fiz”, diz Key.

Agora loira, a jogadora de vôlei garante que segue apaixonada pelo fazendeiro, mas mostrou que não perde tempo. Depois do anúncio do fim do casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, ela passou a seguir o ator nas redes sociais e os internautas não deixaram o momento passar em branco. Reymond, não retribuiu o follow da ex-BBB.