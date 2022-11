Kim Kardashian revê parceria com Balenciaga após polêmica

A socialite Kim Kardashian, de 42 anos, falou sobre a polêmica campanha da grife espanhola Balenciaga, que colocou crianças ao lado de ursinhos com acessórios sexuais e documentos falsos polêmicos. Ela, que até então era embaixadora da marca, disse que não se pronunciou antes pois estava abalada.

“Fiquei quieta nos últimos dias, não porque não estivesse enojada e indignada com as recentes campanhas da Balenciaga, mas porque queria uma oportunidade de falar com a equipe deles para entender por mim como isso poderia ter acontecido”, disse nos Stories, do Instagram.

Mãe de quatro filhos com o rapper Kanye West, de 45 anos, a empresária pediu que retirassem todas as campanhas que tivessem sua imagem relacionada a Balenciaga.

“Como mãe fiquei abalada com as imagens perturbadoras. A segurança das crianças deve ser a maior consideração e qualquer tentativa de normalizar o abuso infantil de qualquer tipo não deve ter lugar em nossa sociedade - ponto final...”, prosseguiu. “Quanto ao meu futuro com a Balenciaga, estou atualmente reavaliando meu relacionamento com a marca”, finalizou a gata.