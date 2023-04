Kim Kardashian vai protagonizar nova temporada de série de terror

Dona de um império bilionário, Kim Kardashian, de 42 anos, vai ser a protagonista da nova temporada de 'American Horror Story'. A empresária e socialite anunciou sua participação na série de terror esta semana, com um vídeo que indicou que a nova leva de episódios terá o subtítulo 'Delicate' ('Delicadas', em tradução literal).

Cada temporada da série conta uma história diferente, com elenco rotativo (alguns atores, como Evan Peters e Sarah Paulson, já participaram de vários anos, trocando de papéis a cada edição). Essa será a primeira vez de Kim na produção.

Ao lado da poderosa estará a atriz Emma Roberts, que volta à franquia depois de ter ficado de fora das duas temporadas mais recentes. Outros nomes ainda não foram confirmados. A história será baseada no livro Delicate Condition, de Danielle Valentine, que será lançado em agosto.

Estrela do reality "Keeping Up with the Kardashians", Kim já trabalhou como atriz em filmes como "Super-Heróis: A liga da injustiça" (2008) e "Oito mulheres e um segredo" (2018). Ela também fez participações em outras séries.