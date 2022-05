Kourtney Kardashian quebra anel de noivado milionário

A modelo e empresária Kourtney Kardashian, de 43 anos, contou no último episódio do reality "The Kardashians" que deixou a aliança de noivado que ganhou do baterista Travis Barker, de 46 anos, no chão enquanto experimentava roupas e acabou quebrando a joia.

A socialite contou o que havia acontecido quando sua mãe, Kris Jenner, notou a ausência do diamante avaliado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões). Jenner perguntou porque o anel não estava em sua mão. “Na verdade, está sendo consertado”, respondeu Kourtney.

Ela disse que o incidente foi “provavelmente uma das piores coisas que já fiz em toda a minha vida”. “Eu estava sentada no chão dobrando moletons. Tirei o anel e o coloquei ao meu lado no chão, como se achasse que estaria seguro ao meu lado”, continuou.

“Eu tinha que pegar algo no meu armário e, quando desci, pisei no anel. Eu fiquei chorando histericamente por horas, e então liguei para Travis. Eu estava tipo: ‘Eu fiz algo muito, muito ruim”, continuou ela, dizendo que o noivo a acalmou. “Essa é a coisa mais linda que eu já tive na minha vida, e como eu poderia ter feito isso?”, lamentou.