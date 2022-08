Kylie Jenner tenta lidar com a personalidade forte da filha

Aos 24 anos, Kylie Jenner usou suas redes sociais para desabafar sobre o fato de a primogênita, Stormi Webster, de 4 anos, já ter a sua personalidade forte e tomar suas próprias decisões quando se trata de estilo. A empresária do clã Kardashian postou uma série de fotos da pequena e em um dos registros lamentou: “Ela não me deixa mais vesti-la”, disse.

No entanto, a garotinha tem a quem puxar. Afinal, Kylie normalmente surpreende os fãs com seus looks extravagantes em fotos na web.

Além de Stormi, Kylie tem outro filho, que nasceu em fevereiro deste ano. E um dos mistérios mais guardados do mundo dos famosos nos últimos meses é o nome do fruto da relação da empresária com o rapper Travis Scott.

Fãs do casal acreditam que descobriram o nome da criança. Originalmente, se chamaria Wolf. Porém, logo após o nascimento, o casal foi às redes sociais para anunciar que mudariam o nome do filho “porque não sentiam que era ele”, mas não revelaram qual seria o novo nome.