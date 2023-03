Lívia Andrade quebra dente e sofre com infestação de pulgas

A apresentadora Lívia Andrade, de 39 anos, parece estar passando por uma maré de azar. A loira compartilhou em seu perfil no Instagram que foi “atacada” por pulgas.

Em um relato descabelada, de um consultório odontológico, onde foi reparar um dente quebrado, Lívia disse que o dia estava “puxado”, devido os acontecimentos.



A confissão foi feito no início desta semana. Na rede social, a apresentadora ainda disse que até precisou ficar em um hotel por causa dos parasitas em sua casa.



“Se eu contar, as pessoas não acreditam. As pulgas me pegaram. Infestação de pulgas... Fui carregada pelas pulgas. Para vocês terem ideia, quando tirei a meia, as pulgas pulavam”, disse ela nos Stories.



“Até taquei fogo em mim ontem. Tive que ficar em um hotel, porque, se eu entrasse em qualquer lugar, ia infestar”.



“Sorria, mesmo que você tenha quebrado o dente da frente. Bom é que a gente não está mais quebrando unha... Ou seja, está evoluindo. Eu vim direto para o dentista, porque o dente é a minha prioridade, depois a gente vê o cabelo”, finalizou a gata.



Segundo Lívia, a história é longa e o perrengue foi resumido na web. Ela garantiu que em breve contará mais detalhes.