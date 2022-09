Lívian Aragão reclama sobre saudade dos pais após se mudar

Aos 23 anos, Lívian Aragão tem vivido novas experiências nos últimos meses. Focada nos estudos, a jovem, que é filha de Lilian e Renato Aragão, trocou o Rio de Janeiro, onde morava com os pais, e se mudou para São Paulo, onde faz faculdade de Publicidade e Propaganda.

“Eu já morei em Los Angeles, então meus pais já estão acostumados com com a minha mudança. Meus pais são super de boa, mas a gente sempre liga uma vez por dia”, conta ela, sobre a nova rotina.

“Já sou formada em atuação e trabalho desde pequena. Me formei nos EUA. Com a pandemia comecei a trabalhar muito com a internet e comecei a achar que uma faculdade ia agregar muito. Aprendi a desenvolver roteiro e produção. Para mim fez sentido unificar esse lado de atriz com o da publicidade”, explicou.

“Acho que a gente tem que estar sempre estudando. Nunca vou deixar de ser atriz, mas agora o meu lado muito criativo transparece mais na área da das minhas redes sociais. Então eu acabo fazendo um pouco dos dois”, acrescentou.