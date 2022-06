Laís Caldas, do ‘BBB-22’, diz que gosta da fama

Como costuma acontecer com os brothers do grupo Pipoca do Big Brother Brasil (Globo), a médica Laís Caldas, de 30 anos, entrou no programa com uma vida e saiu dele com outra totalmente diferente. Mas ela não tem nada a reclamar em relação a isso, já esperava cair na boca do povo e diz gostar disso.

“Hoje eu saio nas ruas e todo mundo me conhece, chega falando meu nome, pedindo fotos”, conta ela, que era dermatologista antes do BBB. “Entrei para esse mundo de pessoas públicas imaginando como ia ser e, está tudo bem comentarem o que quiserem a meu respeito ou sobre meu relacionamento, eu gosto.”

O namoro com Gustavo Marsengo, de 31 anos, também do BBB-22, continua firme e forte, e Laís faz questão de colocá-lo na lista de prêmios que conquistou no programa, apesar de não ter alcançado o cobiçado R$ 1,5 milhão. Segundo ela, “não tem preço ou prêmio que pague” as relações e experiências que teve.