Lady Gaga anuncia ‘Harlequin’, álbum vinculado a ‘Coringa: Delírio a Dois'

Lady Gaga, de 38 anos, revelou o lançamento de seu novo álbum musical, "Harlequin". Com treze músicas, o álbum será lançado nesta sexta-feira (27) e trará a trilha sonora do aguardado lançamento da Warner Bros. Pictures, "Coringa: Delírio a Dois", que a artista nova-iorquina estrela ao lado do ator Joaquin Phoenix.

Após o anúncio, Gaga publicou alguns posts em seu Instagram, que exibem frases visualmente parecidas com as de outras artes promocionais do filme. “Estou pronta para minha entrevista”, dizia um deles, enquanto em outro, afirmava: “Não me diga o que vestir”.

No começo de setembro, a cantora também anunciou que lançará o primeiro single de outro álbum, que carrega o nome provisório de “LG7”, em outubro. Pode-se interpretar que a cantora não considera o lançamento promocional do novo filme do palhaço do crime como um projeto completo, e que seu sétimo álbum será lançado entre o final deste ano e o início de 2025.

O longa "Coringa: Delírio a Dois" chega aos cinemas em 3 de outubro.