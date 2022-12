Lana Del Rey lança single e anuncia novo álbum

A cantora americana Lana Del Rey, de 37 anos, anunciou a data de lançamento do seu próximo disco, "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", que será estará disponível do dia 10 de março de 2023. O novo trabalho conta com parcerias com Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e SYML.

A cantora lançou também a faixa-título do álbum. “Me ame até que eu me ame / Há um túnel sob a Ocean Boulevard”, canta Lana Del Rey, em uma referência a uma avenida em Golden Beach, na Flórida (EUA).

Segundo o site oficial da artista, o disco contará com capas alternativas, ao todo cinco e uma imagem já compartilhada em sua conta do Twitter.

"Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" é o primeiro álbum da cantora desde 2021, quando lançou "Chemtrails over the Country Club" e "Blue Banisters". Em 2022, Lana lançou o single "Watercolor Eyes" para a série de sucesso "Euphoria", da HBO. Também participou da faixa "Snow on the Beach", de Taylor Swift.