Larissa Bocchino revela batalha para virar protagonista de ‘No Rancho Fundo’

As cenas dos próximos capítulos de "No Rancho Fundo", prometem uma Quinota cada vez mais determinada. É um exemplo da mocinha contemporânea das novelas, mais dona de si e independente do que submissa.

Intérprete da personagem, Larissa Bocchino, de 26 anos, diz se identificar com Quinota. A mineira, se acha romântica como a protagonista, mas não espera um amor para validar sua felicidade.

“Somos fiéis a nós mesmas”, enfatiza.

Para o público, a trama da faixa das 18 horas, da TV Globo/TV Anhanguera, marca a estreia de Larissa na teledramaturgia, mas logo a atriz estará em "Guerreiros do Sol", já gravada, mas com estreia prevista para 2025, no Globoplay.

“Quero fazer isso para o resto da minha vida”, afirma a atriz, que não teve moleza para chegar ao papel principal de uma novela da maior emissora do país.

Antes de atuar nas produções da Globo, Larissa chegou a pensar em desistir da carreira, mas aguentou firme e perseverou, apesar de já ter até um plano B.

“Sempre soube que, se não trabalhasse como atriz, eu trabalharia com arte de alguma forma”, diz ela que é formada em Teatro, Música e Letras (português/italiano) e tem uma produtora.