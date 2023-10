Larissa Manoela comemora estreia de "Trolls 3"

Uma das maiores estrelas infantojuvenil do Brasil, Larissa Manoela, de 22 anos, está com um trabalho novinho em folha no mercado cinematográfico: a cantora e atriz dá voz à Viva, personagem da animação "Trolls 3: Juntos Novamente" que é interpretado internacionalmente por Camila Cabello e está em cartaz nos cinemas brasileiros.

“Foi muito especial o processo de criação, da voz e do lugar que ia empostar para comunicar a Viva”, conta Larissa.

“Esse contato que tenho com o público infantojuvenil vai sempre permanecer por conta das experiências maravilhosas que aceito e me entrego. A família inteira vai poder ver unida, cantar as músicas da trilha sonora do filme e se envolver de uma maneira especial com os personagens”, acrescenta ela.

A noiva do ator André Luiz Frambach ainda teve a sorte de encontrar com Cabello durante uma viagem e elas bateram um papo sobre a personagem. “Eu a encontrei na semana de moda de Paris e pude falar que dou voz à Viva no Brasil. Encontrá-la foi um momento especial, icônico", disse ela.