Larissa Manoela lança álbum e fala sobre maturidade

Aos 21 anos, a atriz e cantora Larissa Manoela já tinha mostra seu amadurecimento na dramaturgia, mas agora quer mostrar que cresceu na música, com o álbum Larissa Manoela a Milhão.

O novo trabalho, já disponível no YouTube e nas plataformas digitais, chega após três anos. As primeiras gravações aconteceram ainda em 2019 e, como quase tudo no mundo artístico, foram paralisadas pela pandemia. “Acho que tudo isso teve como lado positivo o amadurecimento, pude trabalhar bem essas canções... As músicas agora atingem um outro lugar. Elas vibram, são dançantes, têm personalidade”, avaliou ela, que está no ar em Além da Ilusão, na faixa das 18 horas, na Rede Globo.

O novo trabalho tem influências dos ritmos que a artista gosta de escutar, como o pop, funk e um pouco de reggaeton. Já as letras “estão mais maduras”, como Larissa faz questão de frisar.

“As pessoas vão sentir essa diferença. Vai ser interessante me verem nesse lugar mais maduro, mais sensual, mais papo reto, direto. Existiu uma Larissa como cantora e agora, nessa fase de transição, existe outra, mergulhando, se desafiando e ousando também”, completa a artista.