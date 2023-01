Larissa quer virar apresentadora depois do BBB

Moradora de Criciúma (SC), a personal trainer Larissa Santos, de 24 anos, nasceu em Sombrio (SC) e foi criada em Balneário Gaivota (SC), cidade de apenas 10 mil habitantes. A mudança para Criciúma, aos 20 anos, se deu em busca de trabalho: “Eu tinha vontade de vir pra trabalhar. Quando me formei, vim pra cá e logo comecei a trabalhar como professora”, conta.

Mas, a vida profissional da integrante do grupo Pipoca do 'BBB-23' (Globo) começou bem antes dessa época. Após o divórcio dos pais, Larissa começou a trabalhar para ajudar a família. Na época ela tinha 13 anos. “Depois que meus pais se separaram eu comecei a trabalhar. Eu vendia Bíblia numa livraria”, relembra.

Provando que o mundo dá voltas, a gata já está de olho no futuro. Em conversa dentro do programa, Larissa disse querer ser apresentadora de TV.

“Eu seria apresentadora. Atriz acho que não é minha praia, mas apresentadora eu ia amar, porque eu gosto de conversar”, revela a catarinense, que está confinada na casa mais vigiada do Brasil e ainda não sabe que avô paterno faleceu, no sábado (14). Larissa só deve tomar conhecimento do ocorrido quando deixar a atração.